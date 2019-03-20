Держслужба зайнятості пояснила, від чого залежить розмір допомоги по безробіттю

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Допомога по безробіттю не може перевищувати чотири прожиткових мінімумів

Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням. Про це йдеться в роз'ясненні, розміщеному на сайті Державної служби зайнятості України.

Як зазначається в повідомленні, застрахованим особам, стаж яких протягом останніх 12 місяців становить не менше ніж шість місяців, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків;

від 2 до 6 років - 55 відсотків;

від 6 до 10 років - 60 відсотків;

понад 10 років - 70 відсотків.

Застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мали страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.

Крім того, допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, у лютому 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 367,0 тисяч безробітних, що на 2,7 тисяч більше, ніж у січні 2019 року (364,3 тисяч).

Відзначимо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб.