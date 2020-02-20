У Держслужбі зайнятості спрогнозували кількість вакансій на 2020 рік

У 2020 році кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становитиме 1,246 млн одиниць, що на 8% більше, ніж у 2019 році. Про це повідомляє відділ комунікацій Державного центру зайнятості.

Як зазначили у відділі, у 2019 році 3 041 роботодавець створив нові робочі місця для безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Водночас суб’єктами малого підприємництва створено 7 099 нових робочих місць у пріоритетних видах економічної діяльності, на які працевлаштовано безробітних.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, на початку 2020 року українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня 2020 року в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.