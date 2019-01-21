В Госслужбе занятости назвали количество вакансий

Фото: Валерий Ярошенко (facebook.com valerii.iaroshenko.7)

Чиновники уверяют, что работа в Украине есть

В январе 2019 года в Украине насчитывается около 150 тысяч вакансий. Об этом на пресс-конференции сказал и.о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Рынок труда существенно отличается от того, что было раньше. На сегодня мы имеем около 150 тысяч вакансий . Я утверждаю, что работа в Украине есть. И она достаточно высокооплачиваемая. На сегодня мы можем переквалифицировать работников различных специальностей. На сегодня у нас введен институт карьерных советников", - рассказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики, официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). Средний размер пособия в декабре составил 2876 грн (в ноябре - 2670 грн), количество вакансий составило 58,4 тысяч (в ноябре - 81,2 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре - 4,0).

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составила 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.