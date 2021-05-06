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Блінкен прилетів в Україну

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 00:23
Блінкен прилетів в Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну. За даними FlightRadar його літак вже приземлився в аеропорту " Бориспіль"

Про це повідомляє РБК-Україна.

Дані сервісу FlightRadar говорять про те, що літак, в якому головний дипломат США вилетів в Україну, знаходиться вже в Києві в аеропорту "Бориспіль".

Блінкен прилетів в Україну

Сам Держсекретар також підтвердив своє прибуття в Україну в Twitter. Він написав, що вже приземлився в Києві.

"У Києві приземлився , оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство #USUkraine. Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії, наголосити на необхідності збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав Блінкен.

Як відомо, офіційний візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну не заплановано на 6 травня.

У цей день він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалом і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Мета візиту-підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям затяжної агресії Росії.

Також Держсекретар США сприятиме прогресу реформ в Україні, які має ключове значення для забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Нагадаємо, У МЗС України розповіли, чого очікують від візиту Блінкена.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського підтвердили зустріч з Блінкеном, яка відбудеться 6 травня.

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