Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну. За даними FlightRadar його літак вже приземлився в аеропорту " Бориспіль"

Дані сервісу FlightRadar говорять про те, що літак, в якому головний дипломат США вилетів в Україну, знаходиться вже в Києві в аеропорту "Бориспіль".

Сам Держсекретар також підтвердив своє прибуття в Україну в Twitter. Він написав, що вже приземлився в Києві.

"У Києві приземлився , оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство #USUkraine. Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії, наголосити на необхідності збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав Блінкен.

Як відомо, офіційний візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну не заплановано на 6 травня.

У цей день він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалом і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Мета візиту-підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям затяжної агресії Росії.