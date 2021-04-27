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Держсекретар США Блінкен може приїхати в Україну: візит погоджують

Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну дійсно може відбутися в травні. Зараз йде узгодження візиту.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердило інформоване джерело.

"Так, попередньо буде візит. Але поки йдуть узгодження", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше про можливий візит Блінкена в Україну повідомляло американське видання CNN. Зазначалося, що держсекретар повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна. При цьому очікується, що під час візиту буде обговорюватися можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з Джо Байденом.

Зазначимо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з Блінкеном у Вашингтоні. Тоді сторони обговорювали агресію Росії та вступ України до НАТО.

Також РБК-Україна писало, що у Байдена підтвердили підтримку України, але поки нічого не говорять про участь у нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що терміни зустрічі Байдена і Путіна ще не затверджені. Про це повідомили в Білому домі.

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