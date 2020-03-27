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Для стабілізації цін на борошно продадуть зерно держкомпаній

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 15:16
Для стабілізації цін на борошно продадуть зерно держкомпаній
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Інтервенції на ринку дозволять виробити близько 128 тис. тонн борошна

Аграрний фонд та "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) направлять 160 тис. тонн продовольчої пшениці на внутрішню переробку та реалізацію на внутрішньому ринку для стабілізації цін на борошно. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, інтервенція на ринку дозволить виробити близько 128 тис. тонн борошна.

"Враховуючи внутрішнє споживання та залишки на борошномельних підприємствах, цих об’ємів достатньо, щоб стабілізувати ціну на борошно та не допустити ажіотажного зростання цін для українського споживача", - підкреслили в прес-службі.

Мінекономіки нагадує, що у підписаному минулого року Меморандумі про взаємопорозуміння з експортерами зерна було зафіксовано орієнтир щодо можливого експорту пшениці у 2019/2020 МР.

"Поки орієнтир можливих поставок за кордон у 20 млн тонн не перевищений, але ми щоденно моніторимо обсяги експорту, тримаємо зв’язок з зерновиками і борошномелами, у разі необхідності - будемо вживати необхідні заходи", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року учасники зернового ринку та керівництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали традиційний Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2019-2020 маркетинговий рік.

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