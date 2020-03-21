Держпродспоживслужба отримає дані киян, що повернулися з-за кордону

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в рамках заходів протидії коронавірусу отримає інформацію щодо жителів Києва, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Сьогодні постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов'язала Державну прикордонну службу надати Держпродспоживслужбі всю інформацію щодо киян, які повернулися з-за кордону після 10 березня. Виконати рішення ДПСУ має до 25 березня.

"Державній прикордонній службі надати інформацію Головному управлінню Держпродспоживслужби в місті Києві щодо мешканців міста, які прибули з-за кордону з 10 березня 2020 року", - йдеться в протоколі комісії.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у Києві через спалах коронавірусу. Надзвичайну ситуацію також було введено в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Також РБК-Україна з посиланням на джерела серед народних депутатів повідомляло, що у вівторок, 24 березня, Верховна рада проголосує за введення надзвичайного стану в Україні. Очікується, що у вівторок Рада збереться на позачергове засідання.