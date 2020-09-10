У Держспоживслужбі оцінили можливість потрапляння Києва у "червону зону"

Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)

Голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан оцінив можливість потрапляння Києва до "червоної зони" карантину. Він вважає, що такої ситуації можна уникнути.

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, можна уникнути потрапляння Києва до "червоної зони" карантину, якщо працювати в осередках коронавірусу.

"Якщо правильно будемо реєструвати ситуацію і працювати у вогнищах, то до "червоної зони" не дійде", - пояснив Рубан.

Він наголосив, що треба приділяти увагу осередкам коронавірусу, які з’являються в Києві час від часу.

Нагадаємо, сьогодні уряд оновив карантинні зони в Україні.

Після оновлення Київ потрапив до "помаранчевої зони" карантину; РБК-Україна розповідало, які обмеження тепер будуть діяти у столиці.