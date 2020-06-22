У Держспоживслужбі назвали умови ослаблення карантину в Києві

У Держспоживслужбі підтвердили, що Київ, станом на 22 червня, готовий до пом'якшення карантинних обмежень. Названі заклади, для яких послаблять карантин і які будуть методи контролю.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова відомства Олег Рубан.

За його словами, ситуація в Києві "стабільна і контрольована".

"Згідно з новими показниками МОЗ щодо готовності до ослаблення карантину, ситуація в Києві стабільна та контрольована. Вводиться адаптивний карантин для суб'єктів господарювання за певними критеріями", - зазначив Рубан.

Він також попередив, що заклади будуть постійно перевіряти на предмет дотримання обмежень.

"Також визначені групи контролю, які будуть постійно перевіряти суб'єкти господарювання щодо дотримання карантинних заходів. У разі порушення будуть накладатися штрафні санкції", - повідомив Рубан.

У прес-службі відомства повідомили, що в Києві передбачається ослаблення обмежень для кафе і ресторанів, культурних і розважальних закладів, готелів, а також дозволяється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних і інших) заходів тощо.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ та Вінницька область готові до ослаблення карантину відповідно до нової методології оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах.

Нагадаємо, з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину буде ухвалювати місцева влада.