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Держспоживслужба має право закривати ринки за порушення карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 10:23
Держспоживслужба має право закривати ринки за порушення карантину
Фото: Максим Степанов (Facebook)

За словами Степанова, до закриття служба буде вдаватися у випадку "великих порушень"

Держспоживслужба матиме право закривати ринки за порушення карантинних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, міністр відповів на питання щодо органів, які будуть контролювати виконання карантинних вимог.

"У нас є у державі відповідний орган Держспоживслужба, яка разом з іншими відомствами, яка саме мусить контролювати в тому числі дотримання карантинних заходів на ринках. Якщо будуть великі порушення, то їм буде надано право щодо закриття таких ринків. Бо для нас здоров’я громадян дуже важливо, ми не можемо допустити спалахів, які встановлені", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні розгляне відкриття продовольчих ринків, фінансування держпідтримки мікропідприємництва і малого підприємництва і план формування територіальних громад кількох областей.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

Раніше глава держави Володимир Зеленський анонсував, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.

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