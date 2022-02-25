У Києві створять додаткові підрозділи тероборони
Фото: Володимир і Віталій Кличко (прес-служба)
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про створення в столиці додаткових загонів територіальної оборони. За його словами, 112 бригада укомплектована повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кличка.
"На 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони нашого міста. Зараз ми вирішуємо питання створення додаткових підрозділів захисників Києва", - сказав Кличко.
Нагадаємо, раніше Кличко назвав вторгнення Росії в Україну кривавою війною та запевнив, що захищатиме країну зі зброєю в руках.
Зазначимо, що напередодні Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, закликавши їх зберігати спокій.