У Києві сталися вибухи біля ТЕЦ-6 на Троєщині
Фото: біля київської ТЕЦ-6 сталася серія вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві біля ТЕЦ - 6 сталася серія вибухів. Причини і наслідки події поки невідомі, міська влада з'ясовує обставини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"П'ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин у ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби йдуть туди. З'ясовуємо деталі", - написав Кличко.
Київська теплоелектроцентраль №6 (ТЕЦ-6) – одна з найпотужніших ТЕЦ України. Розташована на північно-східній околиці Києва у Деснянському районі.
Нагадаємо, 25 лютого у Києві кілька разів включали сирени повітряної тривоги.
Зазначимо, сьогодні Київ вступив у фазу оборони у зв'язку з тим, що на столицю України йдуть російські колони, у самому місті вже було нейтралізовано диверсантів.