ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві сталися вибухи біля ТЕЦ-6 на Троєщині

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 20:55
У Києві сталися вибухи біля ТЕЦ-6 на Троєщині Фото: біля київської ТЕЦ-6 сталася серія вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві біля ТЕЦ - 6 сталася серія вибухів. Причини і наслідки події поки невідомі, міська влада з'ясовує обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"П'ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин у ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби йдуть туди. З'ясовуємо деталі", - написав Кличко.

Київська теплоелектроцентраль №6 (ТЕЦ-6) – одна з найпотужніших ТЕЦ України. Розташована на північно-східній околиці Києва у Деснянському районі.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві кілька разів включали сирени повітряної тривоги.

Зазначимо, сьогодні Київ вступив у фазу оборони у зв'язку з тим, що на столицю України йдуть російські колони, у самому місті вже було нейтралізовано диверсантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ТЭЦ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна