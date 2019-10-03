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Гончарук анонсував завершення облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 06:50
Гончарук анонсував завершення облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом
Фото: Чонгар (dpsu.gov.ua)

До кінця осені на КПП "Чонгар" і "Каланчак" облаштують сервісну зону та автостанцію

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував облаштування контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" та "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Про це передає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Гончарука в Faсebook.

Він зазначив, що зараз розпочато будівництво, яке має завершитись вже цього листопада. На місце доставлено будівельну техніку та персонал, також облаштовано будівельний майданчик, перенесли споруди, обладнання та мережі.

"Будуються режимна та сервісна зони. Облаштування сервісної зони включає в себе центр надання адміністративних послуг, автостанцію та будівлю для відпочинку водіїв", - додав Гончарук.

Він також запевнив, що уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. З автостанції в сервісній зоні рейси на окуповані території не здійснюватимуться. Легальні перевізники доставлятимуть пасажирів виключно на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, США виділили близько 1 млн доларів на обладнання, яке розширить українське мовлення на окупований Крим і Донбас.

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