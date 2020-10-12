Держкомісія підтримала пропозицію МОН про початок канікул

Фото: школярі (kmu.gov.ua)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні підтримала пропозицію Міністерства освіти і науки про початок канікул 15 жовтня. При цьому канікули повинні завершитися 30 жовтня.

Про це повідомляє урядовий портал.

Водночас Комісія прийняла рішення рекомендувати шкільним установам в наступний період перехід на дистанційну і змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Також рекомендується закладам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищими і вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів може прийняти рішення з приводу канікул у школах.

Крім того, влада Києва не будуть рекомендувати школам почати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах будуть введені, як і планувалося, з 21 жовтня.

Додамо, що в Харкові поки не планують відправляти школи на дострокові канікули.