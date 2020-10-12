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У Києві не будуть вводити канікули в школах з 15 жовтня

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 14:10
У Києві не будуть вводити канікули в школах з 15 жовтня
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Влада Києва не буде рекомендувати школам розпочати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах будуть введені, як і планувалося, з 21 жовтня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз стоїть завдання пасивно проімунізувати дитяче населення та молодь з метою припинення активності епідеміологічного процесу.

"Це єдиний механізм. Якщо ми будемо дітей зараз відправляти на канікули, це затягне процес епідемії в країні", - сказав Рубан.

За його словами, необхідно, щоб проімунізувались 60-80% населення.

"Це можна зробити за допомогою зустрічі з даним збудником, що зараз відбувається, або проведення масової вакцинації. Тому це найбільш доцільний захід з метою призупинення агресивності даного збудника", - сказав Рубан.

Він додав, що Кабінет міністрів рекомендував школам на всій території країни розпочати канікули з 15 жовтня, проте мер Києва Віталій Кличко озвучив, що в столиці канікули розпочнеться з 21 жовтня.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що будуть рекомендувати всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.

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