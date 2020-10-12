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Госкомиссия поддержала предложение МОН о начале каникул

Киев, Понедельник 12 октября 2020 21:02
Госкомиссия поддержала предложение МОН о начале каникул
Фото: школьники (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании поддержала предложение Министерства образования и науки о начале каникул 15 октября. При этом каникулы должны завершиться 30 октября.

Об этом сообщает правительственный портал.

В то же время Комиссия приняла решение рекомендовать школьным учреждениям в следующий период переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной перед высшими и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение.

Напомним, 13 октября Кабинет министров может принять решение по поводу каникул в школах.

Кроме того, власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября. Каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.

Добавим, что в Харькове пока не планируют отправлять школы на досрочные каникулы.

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