Держкіно не буде затягувати видачу ліцензії для серіалу Зеленського

Третій сезон "Слуги народу" ще не подавали на оформлення прокатного посвідчення

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не будет затягивать выдачу лицензии для третьего сезона сериала кандидата на выборах 2019 Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шутки в сторону: как Зеленский будет убеждать украинцев голосовать за него на выборах".

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, его ведомство не будет специально затягивать выдачу лицензии для сериала "Слуга народа".

"Конкретно взятый сериал еще никто не подавал нам на оформление "прокатки". Мы его не смотрели. Могу сказать, что мы выдаем прокатные удостоверения без каких-либо нарушений сроков их оформления в соответствии с действующим законодательством. Все решения, которые мы будем выносить, будут основываться на положениях закона "О кинематографии". Мы не руководствуемся избирательным законодательством при оформлении прокатных удостоверений", - отметил Ильенко.

Напомним, Комитет избирателей Украины призвал Зеленского оплатить показ "Слуги народа 3" из избирательного фонда, так как расценивает сериал как предвыборную агитацию.

Отметим, ранее социологи объяснили, почему Зеленский на выборах может не досчитаться голосов.