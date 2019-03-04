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Держкіно не буде затягувати видачу ліцензії для серіалу Зеленського

Новини » Вибори 2019    04.03.2019 - 10:04
Держкіно не буде затягувати видачу ліцензії для серіалу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Третій сезон "Слуги народу" ще не подавали на оформлення прокатного посвідчення

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) не буде затягувати видачу ліцензії для третього сезону серіалу кандидата на виборах 2019 Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Жарти в сторону: як Зеленський буде переконувати українців голосувати за нього на виборах".

За словами голови Держкіно Філіппа Іллєнка, його відомство не буде спеціально затягувати видачу ліцензії для серіалу "Слуга народу".

"Конкретно взятий серіал ще ніхто не подавав нам на оформлення "прокатки". Ми його не дивилися. Можу сказати, що ми видаємо прокатні посвідчення без будь-яких порушень термінів їх оформлення у відповідності з чинним законодавством. Всі рішення, які ми будемо виносити, будуть ґрунтуватися на положеннях закону "Про кінематографію". Ми не керуємося виборчим законодавством при оформленні прокатних посвідчень", - зазначив Іллєнко.

Нагадаємо, Комітет виборців України закликав Зеленського оплатити показ "Слуги народу 3" з виборчого фонду, так як розцінює серіал як передвиборчу агітацію.

Зазначимо, раніше соціологи пояснили, чому Зеленський на виборах може не дорахуватися голосів.

 

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