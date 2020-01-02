Мінфін назвав суму державних запозичень за рік

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У 2019 році на погашення витрачено на 60 млрд грн більше, залучено нових боргів

У 2019 році державні запозичення України склали 405 млрд грн, видатки на обслуговування та погашення державного боргу - 464,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну внутрішні запозичення становили 341,2 млрд грн (з яких 222,6 млрд грн становили запозичення в гривні), а зовнішні запозичення в гривневому еквіваленті склали 63,8 млрд грн.

На обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано в гривневому еквіваленті відповідно 119,2 млрд грн та 345,2 млрд грн.

За оцінкою Мінфіну відношення держаного та гарантованого державою боргу на кінець 2019 року склало 51,6% від ВВП.

За оперативними даними Державного казначейства, загальний дефіцит бюджету сягнув 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП).

Як зазначили в Мінфіні, дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашенням і запозиченням у 2020 році повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, що заплановані на рівні 1180 млрд грн.