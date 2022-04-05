"У два рази менше, зате стабільно": "глава" Каховки анонсував зниження зарплат
"Голова" Каховки Павло Філіпчук анонсував зниження заробітних плат у місті. Зокрема, працівників комунальних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого журналіста Олега Батурина в Facebook.
За його словами, Філіпчук заявив, що платити їм таку ж зарплату, як "при Україні", Росія не зможе.
Співробітникам повідомили, що отримувати за свою роботу вони будуть "десь удвічі менше, зате буде виплачуватися стабільно".
Нагадаємо, 1 квітня окупанти "призначили" головою Каховки колишнього депутата обласної ради Павла Філіпчука.
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