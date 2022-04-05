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"У два рази менше, зате стабільно": "глава" Каховки анонсував зниження зарплат

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Каховка, Вівторок 05 квітня 2022 10:33
"У два рази менше, зате стабільно": "глава" Каховки анонсував зниження зарплат Фото: екс-депутат Павло Філіпчук (most.ks.ua)
Автор: Валерія Поліщук

"Голова" Каховки Павло Філіпчук анонсував зниження заробітних плат у місті. Зокрема, працівників комунальних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого журналіста Олега Батурина в Facebook.

За його словами, Філіпчук заявив, що платити їм таку ж зарплату, як "при Україні", Росія не зможе.

Співробітникам повідомили, що отримувати за свою роботу вони будуть "десь удвічі менше, зате буде виплачуватися стабільно".

Нагадаємо, 1 квітня окупанти "призначили" головою Каховки колишнього депутата обласної ради Павла Філіпчука.

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