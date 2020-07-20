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Держгеокадастр створить єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів, - Лещенко

Автор: РБК-Україна

Держгеокадастр перевіряє ділянки, які були безоплатно приватизовані з 2013 по 2020 роки

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру перевіряє землі, які були безоплатно приватизовані з 2013 по 2020 роки. Йдеться про ділянки сільськогосподарського призначення розміром до 2 гектарів. За сім років українцям виділили 570 тисяч гектарів таких земель.

Про це повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, усього за цей період у приватну власність передали майже 700 тисяч гектарів ділянок.

"Розпочався аудит безоплатно переданих земель у приватну власність. Динаміка свідчить, що починаючи з 2013 року, кожен наступний рік обсяги безкоштовної приватизації збільшувалися. За 7 років із державної власності через схеми вивели десятки тисяч гектарів земель. Багато людей зловживали правом приватизації й використовували подвійну та потрійну приватизацію через фальшиві документи. Це ніхто не контролював", - сказав він.

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Наразі Держгеокадастр готується до запуску земельної реформи, уже розпочали аудит і створення єдиної бази з регіональних управлінь та кадастрів із переліком всіх громадян України, які заволоділи землею з 2013 по 2020 роки, зазначає Лещенко.

За його словами, щоб реформа запрацювала, насамперед, необхідно налагодити земельні відносини й побороти корупцію у сфері.

"Коли аудит закінчиться, кожен українець зможе ознайомитися з інформацією про незаконних власників земель і держава зможе повернути собі ділянки приватизовані шляхом махінацій", - наголосив очільник Держгеокадастру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський виступає за збереження довгострокової оренди після запуску ринку землі. Мова йде про договори з іноземними компаніями.

Як відомо, навесні 2020 року було прийнято закон про ринок землі, згідно з яким буде знято багаторічний мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

При цьому, згідно із законом, іноземні компанії та фізичні особи зможуть купувати землю, якщо українці підтримають це на референдумі.

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