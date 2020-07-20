Госгеокадастр создаст единую базу из региональных управлений и кадастров, - Лещенко

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра проверяет земли, которые были бесплатно приватизированы с 2013 по 2020 годы. Речь идет об участках сельскохозяйственного назначения размером до 2 гектаров. За семь лет украинцам выделили 570 тысяч гектаров таких земель.

Об этом сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко на своей странице в Facebook.

По его словам, всего за этот период в частную собственность передали почти 700 тысяч гектаров участков.

"Начался аудит безвозмездно переданных земель в частную собственность. Динамика свидетельствует, что начиная с 2013 года, каждый следующий год объемы бесплатной приватизации увеличивались. За 7 лет из государственной собственности через схемы вывели десятки тысяч гектаров земель. Многие люди злоупотребляли правом приватизации и использовали двойную и тройную приватизацию по фальшивым документам. Это никто не контролировал", - сказал он.

Пока Госгеокадастр готовится к запуску земельной реформы, уже начали аудит и создание единой базы региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые завладели землей с 2013 по 2020 годы, отмечает Лещенко.

По его словам, чтобы реформа заработала, прежде всего, необходимо наладить земельные отношения и побороть коррупцию в сфере.

"Когда аудит закончится, каждый украинец сможет ознакомиться с информацией о незаконных владельцах земель, и государство сможет вернуть себе участки приватизированные путем махинаций", - отметил председатель Госгеокадастра.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступает за сохранение долгосрочной аренды после запуска рынка земли. Речь идет о договорах с иностранными компаниями.

Как известно, весной 2020 года был принят закон о рынке земли, согласно которому будет снят многолетний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

При этом, согласно закону, иностранные компании и физические лица смогут покупать землю, если украинцы поддержат это на референдуме.