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Держекоінспекцію хочуть зробити правоохоронним органом

Новини » Політика     11.06.2020 - 18:57
Держекоінспекцію хочуть зробити правоохоронним органом
Фото: Андрій Мальований (facebook Андрій Мальований)

Кабмін невдовзі може ухвалити відповідне рішення

Державну екологічну інспекцію планують зробити правоохоронним органом. Це допоможе вирішити проблему з недопуском інспекторів на підприємства, які необхідно перевірити.

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.

За словами Мальованого, зараз не вистачає лише юридичного закріплення в положенні про інспекцію статусу правоохоронного органу. Він сподівається, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить відповідне рішення.

У разі перетворення Держекоінспекції в правоохоронний орган, за недопуск інспектора порушникам доведеться заплатити штраф, або ж відбути виправні роботи. У гіршому випадку порушникам загрожуватиме арешт до 6 місяців.

"Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров’я чи майно - їхнє або їх близьких", - додав Мальований.

Нагадаємо, у травні цього року виконувачу обов'язків голови Держекоінспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль, сам постраждалий пов'язував інцидент з професійною діяльністю.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Госэкоинспекция
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