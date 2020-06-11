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Госэкоинспекцию хотят сделать правоохранительным органом

Новости » Политика     11.06.2020 - 18:57
Госэкоинспекцию хотят сделать правоохранительным органом
Фото: Андрей Малеваный (facebook Андрей Малеваный)

Кабмин вскоре может принять соответствующее решение

Государственную экологическую инспекцию планируют сделать правоохранительным органом. Это поможет решить проблему с недопуском инспекторов на предприятия, которые необходимо проверить.

Об этом заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По словам Малеваного, сейчас не хватает лишь юридического закрепления в положении об инспекции статуса правоохранительного органа. Он надеется, что в ближайшее время Кабинет министров примет соответствующее решение.

В случае преобразования Госэкоинспекции в правоохранительный орган, за недопуск инспектора нарушителям придется заплатить штраф, или же отбыть исправительные работы. В худшем случае нарушителям будет грозить арест до 6 месяцев.

"Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество - их или их близких", - добавил Малеваный.

Напомним, в мае этого года исполняющему обязанности главы Госэкоинспекции Егору Фирсову неизвестные сожгли автомобиль, сам пострадавший связывал инцидент с профессиональной деятельностью.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Госэкоинспекция
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