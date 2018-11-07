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Держекоінспекція порушила питання припинення заводу з переробки олій у Южному

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 23:23
Фото: пожежа на заводі в Южному (odesa.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на заводі в Южному (odesa.dsns.gov.ua)

Розгляд питання про зупинку роботи цеху заводу "Дельта Вілмар", де сталась пожежа, розглянуть 8 листопада

Після пожежі на заводі з переробки олії ТОВ "Дельта Вілмар СНД" у Южному Одеської області Держекоінспекція ініціює розгляд питання про закриття цеху, де сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінприроди.

Зокрема, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря оглянули територію заводу та відібрали проби морських вод.  Результати лабораторних визначень повідомлять додатково. Проте, перевірки на заводі щодо дотримання вимог екологічного законодавтсва відбулися також у вересні 2018 року.

У ході перевірок було встановлено що перевантаження олійних вантажів проводиться на причалі № 4 Южненської філії АМПУ без звіту з оцінки впливу на довкілля. Це є порушенням ст. 3 закону про довкілля.

Держекоінспекція передала матеріали перевірки до суду для вирішення питання щодо припинення діяльності ТОВ "Дельта Вілмар СНД" на причалі № 4.  Засідання щодо розгляду цього питання призначено на 8 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 6 листопада ввечері повідомлялося про евакуацію людей через пожежу на заводі з переробки масел в Южному. На місці перебували понад десять пожежних машин, у тому числі з Одеси, швидка допомога і поліція.

Згодом міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що після пожежі на заводі "Дельта Вілмар" у Южному Одеської області зафіксовано забруднення повітря. Зокрема, окремі хімічні показники у повітрі перевищували у 2,5 рази допустимі норми.

Після пожежі в Южному зафіксовано забруднення повітря, - Семерак Пожежники локалізували пожежу на заводі під Одесою
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