Госэкоинспекция подняла вопрос о приостановке завода по переработке масел в Южном

Фото: пожар на заводе в Южном (odesa.dsns.gov.ua)

Рассмотрение вопроса об остановке работы цеха завода "Дельта Вилмар", где произошел пожар, рассмотрят 8 ноября

После пожара на заводе по переработке масел ООО "Дельта Вилмар СНГ" в Южном Одесской области, Госэкоинспекция инициирует рассмотрение вопроса о закрытии цеха, где произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минприроды.

В частности, госинспектора по охране окружающей природной среды Черного моря осмотрели территорию завода и отобрали пробы морских вод. Результаты лабораторных исследований сообщат дополнительно. Однако, проверки на заводе по соблюдению требований экологического законодательства произошли также в сентябре 2018 года.

В ходе проверок было установлено, что перегрузка масляных грузов производится на причале № 4 Южненского филиала АМПУ без отчета по оценке воздействия на окружающую среду. Это является нарушением ст. 3 закона об окружающей среде.

Госэкоинспекция передала материалы проверки в суд для решения вопроса о прекращении деятельности ООО "Дельта Вилмар СНГ" на причале № 4. Заседание по рассмотрению этого вопроса назначено на 8 ноября 2018 года.

Напомним, вечером 6 ноября сообщалось об эвакуации людей из-за пожара на заводе по переработке масел в Южном. На месте находились более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь и полиция.

Впоследствии министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что после пожара на заводе "Дельта Вилмар" в Южном Одесской области зафиксировано загрязнение воздуха. В частности, отдельные химические показатели в воздухе превышали в 2,5 раза допустимые нормы.