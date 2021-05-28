Держекоінспекція: 40% населених пунктів Закарпаття не забезпечені вивозом відходів

Глава ДЕІ Андрій Мальований заявив, що це здебільшого складно доступні гірські райони, з яких сміття просто змивається потічками до річки Тиса.

"Тож дав доручення ДЕІ у Закарпатті забезпечити охоплення перевірками і таких населених пунктів. Необхідно перевірити, чи мають вони розроблені схеми санітарного очищення, а за відсутності - надати приписи на їх створення", - сказав очільник інспекції.

За його словами, відомство посилює заходи контролю щодо виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ у прибережно-захисних смугах.

"Відходимо від превентивних заходів і після фіксації порушення будемо одразу розраховувати збитки", - поінформував Мальований.

Наступною проблемою області залишається незаконна вирубка і захаращеність лісів.

"Активізацію рубок та інших "лісових" порушень слід очікувати після завершення сезону тиші. Тож наголошую на посиленні роботи в частині контролю за станом лісів", - додав глава екоінспекції.