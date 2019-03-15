У Держдумі РФ планують стягнути з України збитки за "анексію Криму

Україну звинуватили у начебто руйнуванні економіки Криму

Российской Федерации необходимо взыскать с Украины компенсацию якобы за "аннексию" Крыма (имеется в виду период с 1954 года, когда полуостров вошел в состав УССР). Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Володина, российской стороне еще нужно подсчитать ущерб за "страшный период, который Крым провел в составе Украины".

"Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя - фактически аннексия", - заявил он.

Он также отметил, что у украинских властей якобы отсутствовала правовая основа для упразднения поста президента Автономной республики Крым и отмены ее конституции.

"Просчитать, сколько потеряла экономика Крыма, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это", - добавил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии.

Отметим, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2018 года он отрицал аннексию Крыма.