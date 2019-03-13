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Путін планує відвідати Крим на п'ятиріччя анексії

Новини » Політика    13.03.2019 - 09:17
Путін планує відвідати Крим на п'ятиріччя анексії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін може відвідати окупований півострів 18 березня

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати окупований Крим на п'ятиріччя анексії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що, за даними близьких до адміністрації президента Росії джерел, поїздка до Криму вже стоїть у графіку Путіна. У той же час офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

Відзначимо, в березні цього року в Росії відзначають п'яту річницю анексії півострова. Річниця відзначається 18 березня. У цей день в 2014 році в Кремлі був підписаний документ про "входження" Криму та Севастополя до складу Росії.

Нагадаємо, на щорічній прес-конференції в грудні 2018 року Путін заперечив анексію Криму.

"Що таке анексія? Силове захоплення. Якщо це була анексія та силовий захват, то тоді жителі Криму тут ні при чому і вони не винні, а якщо вони прийшли і проголосували, то тоді це не анексія", - зазначив він.

Раніше також стало відомо, що Російська Федерація запустить поїзди до окупованого Криму по Керченському мосту 8 грудня 2019 року.

 

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