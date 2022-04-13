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У Держдумі пригрозили Зеленському відповідальністю за долю Медведчука

Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Антон Федорців

Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін відреагував на затримання Службою безпеки України лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Володіна.

Спікер Держдуми назвав затримання нардепа політичним переслідуванням. За його словами, президент Зеленський закував у кайданки "свого опонента №1".

"Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", – заявив Володін.

Напередодні СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука. Лідер ОПЗЖ намагався втекти з Київської області, де переховувався від початку війни, до невизнаного Придністров'я. Звідти спецпризначенці ФСБ мали евакуювати його до Москви.

До слова, затриманий охоронець Медведчука розповів СБУ про місце переховування нардепа.

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