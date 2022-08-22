У Держдумі планують підготувати чергове звинувачення України в обстрілах ЗАЕС

Рада Держдуми РФ проведе позачергове засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Чиновники країни-агресора планують підготувати звинувачення України в обстрілах станції, яке озвучать в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдуми РФ .

"Голова Державної думи В'ячеслав Володін провів нараду з керівниками фракцій. Обговорили пропозицію лідера фракції КПРФ Геннадія Зюганова про необхідність проведення позачергового засідання Ради Державної думи для розгляду питання про загрозу безпеці Запорізької атомної електростанції з боку "київського режиму". Прийнято рішення провести Раду Держдуми 25 серпня", - сказано в повідомленні.

При цьому лідер фракції "Справедлива Росія - за правду" Сергій Миронов анонсував підготовку на позачерговому засіданні нібито "жорсткої заяви" в ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС .