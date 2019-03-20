Держдума РФ створила групу для оцінки збитку від "української анексії Криму"

Фото: Держдума РФ (duma.gov.ru)

Робоча група у нижній палаті Держдуми РФ оцінить збитки від "дій України економіці Кримського півострова"

Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін сьогодні, 20 березня, заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка оцінить збитки від "дій України економіці Кримського півострова". Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, спецгрупу очолить перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников.

"Створюємо робочу групу на чолі з Іваном Ивановичам Мельниковим. Заперечень немає? Рішення приймається... Будемо переходити до прийняття конкретних рішень, в рамках яких ми постараємося із залученням економістів, вчених, академії наук, за участю представників регіонів, вивчаючи ситуацію і в Криму, і в Севастополі, вийти на підсумковий документ", - сказав Володін.

Нагадаємо, раніше Володін заявляв, що необхідно стягнути з України компенсацію нібито за "анексію" Криму (мається на увазі період з 1954 року, коли півострів увійшов до складу УРСР).

Додамо, аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британською аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10% або на 150 млрдв доларів - порівняно з 2013 роком.