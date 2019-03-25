Держборг України скоротився через зміцнення гривні

Державний та гарантований державою борг України станом на 28 лютого 2019 року становив 2 111,90 млрд грн або 78,24 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначаються в повідомленні, протягом лютого 2019 року сума боргу зменшилась у гривневому еквіваленті на 60,0 млрд грн та у доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,01 млрд доларів .

За даними Мінфіну, зовнішній борг становив 1 351,57 млрд грн або 50,07 млрд доларів; внутрішній борг - 760,33 млрд грн (36,00%) або 28,17 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 819,80 млрд грн або 67,42 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 292,10 млрд грн (13,83%) або 10,82 млрд доларі.

Як повідомляло РБК-Україна, державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, в 2018 рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.