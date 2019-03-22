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НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом у 2019 році

Новини » Економіка    22.03.2019 - 11:41
НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом у 2019 році
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд та бізнес повернуть кредиторам 15,655 млрд доларів

Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки повинні виплатити 15,655 млрд доларів, з яких 11,951 млрд доларів - основана сума боргу, 3,703 млрд доларів - відсотки.

Уряд України повинен погасити за рік 5,016 млрд доларів боргів, центральний банк - 842 млн доларів. У тому числі на користь МВФ потрібно сплатити 1,945 млрд доларів.

Поки що найбільші виплати заплановані в першому кварталі року - 5,609 млрд доларів.

НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом у 2019 році

bank.gov.ua

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України на кінець IV кварталу 2018 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 515 млн доларів - з 114,192 млрд доларів до 114,707 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

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