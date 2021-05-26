Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2021 року склав 2 534,28 млрд грн або 91,33 млрд доларів. Борг виріс в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів з погашенням в 2029 році і прибутковістю 6,875%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом квітня 2021 року сума збільшилася в гривневому еквіваленті на 19,9 млрд грн (на 0,8%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 1,16 млрд доларів (на 1,3%).

Станом на 30 Квітня зовнішній борг склав 1 492,47 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 53,78 млрд доларів, внутрішній борг - 1 041,82 млрд грн (41,11%) або 37,54 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 258,04 млрд грн (89,10% від загальної суми боргу) або 81,37 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 276,25 млрд грн (10,90%) або 10,45 млрд доларів.