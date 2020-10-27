Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 2 млрд доларів

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Україна погасила частину боргу і не змогла отримати транш МВФ

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 вересня 2020 року склав 2 345,61 млрд грн або 82,89 млрд доларів. У вересні Україна погасила великий обсяг боргу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом вересня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 4,55 млрд грн (на 0,2%), а в доларовому еквіваленті борг скоротився на 2,32 млрд доларів (на 2,7%).

За станом на 30 вересня зовнішній борг склав 1 443,1 млрд грн (61,52% від загальної суми боргу) або 51,00 млрд доларів, внутрішній борг - 902,49 млрд грн (38,48%) або 31,89 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 065,49 млрд грн (88,06 % від загальної суми боргу) або 72,99 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 280,12 млрд грн (11,94%) або 9,90 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП). За даними Мінфіну, загальна сума платежу склала понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігацій з терміном погашення в 2020-2027 роках.

Зазначимо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в серпні повинна була прибути в Київ для перегляду програми співпраці. За підсумками роботи місії МВФ повинен був виділити транш на 0,7 млрд доларів. Однак фонд відмовився направляти місію в Україну.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом вересня виріс на 3% - з 27,4759 гривень за долар на 31 серпня до 28,2989 гривень за долар на 30 вересня. Курс піднявся до рівнів кінця листопада 2018 року, коли в Україні було введено військове положення.