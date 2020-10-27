Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 2 млрд долларов

Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Украина погасила часть долга и не смогла получить транш МВФ

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2020 года составил 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долларов. В сентябре Украина погасила крупный объем долга.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение сентября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг сократился на 2,32 млрд долларов (на 2,7%).

По состоянию на 30 сентября внешний долг составил 1 443,1 млрд грн (61,52% от общей суммы долга) или 51,00 млрд долларов, внутренний долг - 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (88,06 % от общей суммы долга) или 72,99 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (11,94%) или 9,90 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов - погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Отметим, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в августе должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества. По итогам работы миссии МВФ должен был выделить транш на 0,7 млрд долларов. Однако фонд отказался направлять миссию в Украину.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% - с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября. Курс поднялся до уровней конца ноября 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.