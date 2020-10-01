Офіційний курс долара на 1 жовтня оновив максимум за два роки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс знаходиться на рівні кінця листопада 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3105 гривень за 1 долар (+0,0116 грн). При цьому курс долара на 30 вересня становить 28,2989 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39093 гривень за долар, коли після захоплення російськими окупантами моряків в Керченській протоці в Україні був введений воєнний стан.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 28,33 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 вересня довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 29 вересня (28,29 грн/долар).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що погіршення кон'юнктури валютного ринку і зростання курсу долара до гривні у вересні не пов'язані з пропозицією валюти. Попит зростає, в першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів.