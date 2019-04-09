У Держдепі США роз'яснили позицію щодо кандидатів у президенти України

Саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу в результаті перемоги у другому турі виборів президента і якою буде форма правління в країні. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер.

Вона зазначила, що у Вашингтоні були б щасливі, якби в Україні не було російської присутності.

"Для нас важливо те, що сталося в Україні. І я думаю, ви бачили, що ми взяли на себе зобов'язання щодо оборони України, і це сталося саме при адміністрації Дональда Трампа і стало відходом від деяких дій попередніх президентів США. Президент США вірить у державний суверенітет і хоче, щоб Україна була цілісною. Одним із стовпів доктрини Трампа є те, що саме національна держава сприймається як ключова одиниця аналізу. Результат виборів в Україні важливий для нас, але саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу і якою буде форма правління. Ми підтримаємо це рішення. Ми були б щасливі, якби в Україні не були присутні росіяни, але рішення щодо власного майбутнього візьмуть самі українці", - зазначила представник Держдепу США.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер порівняв вибори в Україні з виборами у Франції і США, відзначивши, що в країні відбуваються справді демократичні вибори.

За словами Волкера, США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019. За його словами, США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи.

Додамо, участь у другому турі президентських виборів 21 квітня візьмуть Володимир Зеленський і Петро Порошенко. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).