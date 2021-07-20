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У Держдепі США розповіли, коли відбудеться зустріч Зеленського і Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо, коли відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова повіреного у справах США, заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джоржа Кента в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", - зазначив він.

Раніше джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомило, що зустріч Байдена і Зеленського може відбутись в серпні.

Нагадаємо, підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом триває.

Раніше Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден