У Держдепі США розповіли, коли відбудеться зустріч Зеленського і Байдена

Стало відомо, коли відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова повіреного у справах США, заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джоржа Кента в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" .

За його словами, зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", - зазначив він.

Раніше джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомило, що зустріч Байдена і Зеленського може відбутись в серпні.