У Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

"Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції - це те, на чому ми продовжуємо наполягати", - заявила Дженкінс.

Вона також підкреслила, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має відбутися якомога раніше.

За її словами, Росія продовжує здійснювати спроби примусу міжнародного співтовариства до прийняття її мети, яка полягає в "демонтажі України як геополітичної одиниці".

"Україна - суверенна і незалежна держава. Ми не можемо змиритися з такою долею України або будь-якої іншої суверенної держави", - зазначила Дженкінс.