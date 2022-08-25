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У Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Фото: у Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

США закликали припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС і створити в районі станції демілітаризовану зону.

Про це в ході брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, передає кореспондент РБК-Україна.

"Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції - це те, на чому ми продовжуємо наполягати", - заявила Дженкінс.

Вона також підкреслила, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має відбутися якомога раніше.

За її словами, Росія продовжує здійснювати спроби примусу міжнародного співтовариства до прийняття її мети, яка полягає в "демонтажі України як геополітичної одиниці".

"Україна - суверенна і незалежна держава. Ми не можемо змиритися з такою долею України або будь-якої іншої суверенної держави", - зазначила Дженкінс.

Нагадаємо, росіяни проводять регулярні обстріли Запорізької АЕС. Так, 11 серпня територія станції була атакована окупантами чотири рази за добу.

Також ми писали, що, за словами голови Європейської Ради Шарля Мішеля, Москва повинна негайно створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

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