В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

США призвали прекратить все военные действия вокруг Запорожской АЭС и создать в районе станции демилитаризованную зону.
Об этом в ходе брифинга заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает корреспондент РБК-Украина.
"Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции - это то, на чем мы продолжаем настаивать", - заявила Дженкинс.
Она также подчеркнула, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться как можно раньше.
По ее словам, Россия продолжает совершать попытки принуждения международного сообщества к принятию ее цели, которая состоит в "демонтаже Украины как геополитической единицы".
"Украина - суверенное и независимое государство. Мы не можем смириться с такой судьбой Украины или любого другого суверенного государства", - отметила Дженкинс.
Напомним, россияне проводят регулярные обстрелы Запорожской АЭС. Так, 11 августа территория станции была атакована оккупантами четыре раза за сутки.
Также мы писали, что, по словам главы Европейского Совета Шарля Мишеля, Москва должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.
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