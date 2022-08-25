В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

"Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции - это то, на чем мы продолжаем настаивать", - заявила Дженкинс.

Она также подчеркнула, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться как можно раньше.

По ее словам, Россия продолжает совершать попытки принуждения международного сообщества к принятию ее цели, которая состоит в "демонтаже Украины как геополитической единицы".

"Украина - суверенное и независимое государство. Мы не можем смириться с такой судьбой Украины или любого другого суверенного государства", - отметила Дженкинс.