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США пригрозили Індії санкціями через закупівлі російських ЗРК

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 21 березня 2021 02:03
США пригрозили Індії санкціями через закупівлі російських ЗРК Фото: Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін натякнув, що США можуть ввести санкції проти Індії через закупівлю російських зенітних комплексів С-400. Вашингтон просить всіх своїх партнерів триматися якомога далі від російської техніки, щоб уникнути санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас він зазначив, що хоча й обговорював з міністром оборони Індії російські комплекси, питання про санкції не підіймалися через те, що С-400 Індія ще не отримала.

Росія та Індія домовилися про постачання Нью-Делі зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" у 2016 році. У жовтні 2018 року країни підписали контракт на постачання комплексів. Перші постачання очікуються до кінця цього року.

Про можливість введення санкцій проти Індії за покупку цих комплексів влада США попереджала ще до підписання договору.

У середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за покупку російських комплексів С-400.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган назвав санкції США атакою на суверенітет Туреччини.

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