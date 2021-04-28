США пригрозили Туреччині санкціями за покупку зброї у Росії

Сполучені Штати закликають Туреччину та інших своїх союзників і партнерів відмовитися від подальших закупівель у Росії зброї і військової техніки. Інакше США можуть ввести санкції проти них.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

"Я дуже сподіваюся, що по С-400 ми (США і Туреччина, - ред.)) зможемо знайти шлях вперед", - заявив він.

Держсекретар США зазначив, що придбання озброєння у Росії дає їй доходи, доступ і вплив на країни.

"Однак також дуже важливо на майбутнє, щоб Туреччина і, якщо вже на те пішло, всі союзники і Партнери США уникали подальших придбань російських озброєнь, включаючи додаткові С-400, що дає Росії доходи, доступ і вплив", - заявив він.

Блінкен додав, що будь - які транзакції з російськими оборонними організаціями можуть підпасти під дію закону - CAATSA.

"Знову - таки: будь-які істотні транзакції з російськими оборонними організаціями можуть підпасти під дію закону - CAATSA. І це окремо і на додаток до санкцій, які вже були введені", - підкреслив він.

Зазначимо, CAATSA - це нормативно-правовий акт, який загрожує застосуванням односторонніх американських рестрикцій щодо країн, які купують у Росії сучасні великі системи озброєнь і військової техніки.