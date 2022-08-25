Прем'єр Косово виключив повторний компроміс з сербами щодо автомобільних номерів

Косово не буде знову відкладати рішення щодо обов'язкової зміни автомобільних номерів для сербів, які проживають на території частково визнаної держави. Саме воно призвело до загострення на кордоні з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в інтерв'ю Bloomberg .

За його словами, нове рішення набуде чинності 1 вересня - в "звичайний, спокійний день". У разі, якщо відбудеться повторна ескалація, то поліція і 3 800 миротворців допоможуть врегулювати напружену ситуацію.

Також Курті додав, що Косово може досягти угоди про подальший рух частково визнаної держави в ЄС.

"Ми повинні укласти угоду-і на час мандата нашого уряду нарешті настав час для цього. Я бачу можливість. Цієї осені ми дізнаємося, чи рухаємося в цьому напрямку. Ця осінь має вирішальне значення для нашого оптимізму", - заявив прем'єр.

Зазначимо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився за день до того, як на території частково визнаної держави повинні були вступити в силу нові правила для сербів. Вони повинні були змінити автомобільні номери на видані косовською владою, а також отримати на додаток до сербських паспортів косовські документи про особисту реєстрацію.

Серби, які переважно проживають на півночі Косово, не погодилися прийняти таке нововведення і в прикордонних з Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах і навіть обстріляли поліцейських.

Тоді Косово було змушене відстрочити на місяць своє рішення у зв'язку з заворушеннями.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.