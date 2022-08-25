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Прем'єр Косово виключив повторний компроміс з сербами щодо автомобільних номерів

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Косово, Четвер 25 серпня 2022 20:47
Прем'єр Косово виключив повторний компроміс з сербами щодо автомобільних номерів Фото: Альбін Курті, прем'єр Косово (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Косово не буде знову відкладати рішення щодо обов'язкової зміни автомобільних номерів для сербів, які проживають на території частково визнаної держави. Саме воно призвело до загострення на кордоні з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, нове рішення набуде чинності 1 вересня - в "звичайний, спокійний день". У разі, якщо відбудеться повторна ескалація, то поліція і 3 800 миротворців допоможуть врегулювати напружену ситуацію.

Також Курті додав, що Косово може досягти угоди про подальший рух частково визнаної держави в ЄС.

"Ми повинні укласти угоду-і на час мандата нашого уряду нарешті настав час для цього. Я бачу можливість. Цієї осені ми дізнаємося, чи рухаємося в цьому напрямку. Ця осінь має вирішальне значення для нашого оптимізму", - заявив прем'єр.

Зазначимо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився за день до того, як на території частково визнаної держави повинні були вступити в силу нові правила для сербів. Вони повинні були змінити автомобільні номери на видані косовською владою, а також отримати на додаток до сербських паспортів косовські документи про особисту реєстрацію.

Серби, які переважно проживають на півночі Косово, не погодилися прийняти таке нововведення і в прикордонних з Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах і навіть обстріляли поліцейських.

Тоді Косово було змушене відстрочити на місяць своє рішення у зв'язку з заворушеннями.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Сербії Олександр Вучич розкритикував дії НАТО в Косово і пообіцяв захистити сербів, які проживають на території частково визнаної держави.

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