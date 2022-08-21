ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо НАТО не діятиме. Вучич пригрозив захистити сербів у Косово

Новость на русском →
Белград, Неділя 21 серпня 2022 19:49
Якщо НАТО не діятиме. Вучич пригрозив захистити сербів у Косово Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Олександр Вучич розкритикував дії НАТО в Косово і пообіцяв захистити сербів, які проживають на території частково визнаної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича, яке наводить The Associated Press.

"Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", - заявив Вучич.

Він додав, що необхідно припинити прибуття в північні регіони Косово, де проживають серби, "косовсько-албанських угруповань".

Також Вучич в черговий раз звинуватив владу Косово в тому, що вони нібито хочуть "прибрати сербський народ зі своєї території".

Більш детально про конфлікт між Косово і Сербією можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця конфлікт між Косово і Сербією загострився. Тоді в Косовсько-Митровицькому окрузі, який знаходиться на кордоні з Сербією, були чутні звуки стрілянини і сирени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Косово
NEWS
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам