Якщо НАТО не діятиме. Вучич пригрозив захистити сербів у Косово
Президент Сербії Олександр Вучич розкритикував дії НАТО в Косово і пообіцяв захистити сербів, які проживають на території частково визнаної держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича, яке наводить The Associated Press.
"Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", - заявив Вучич.
Він додав, що необхідно припинити прибуття в північні регіони Косово, де проживають серби, "косовсько-албанських угруповань".
Також Вучич в черговий раз звинуватив владу Косово в тому, що вони нібито хочуть "прибрати сербський народ зі своєї території".
Більш детально про конфлікт між Косово і Сербією можете дізнатися у відео РБК-Україна.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця конфлікт між Косово і Сербією загострився. Тоді в Косовсько-Митровицькому окрузі, який знаходиться на кордоні з Сербією, були чутні звуки стрілянини і сирени.
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