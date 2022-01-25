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У Держдепі вживуть заходів проти Білорусі, якщо її територію використають для нападу на Україну

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Вівторок 25 січня 2022 23:31
У Держдепі вживуть заходів проти Білорусі, якщо її територію використають для нападу на Україну Фото: у Держдепі вживуть заходів проти Білорусі, якщо її територію використають для нападу на Україну (Pixabay)
Автор: Анна Полисученко

США та їхні союзники пообіцяли вжити заходів проти Білорусі. Це трапиться, якщо її територія буде використана для нападу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі. "Навчання", як очікується, триватимуть з 10 по 20 лютого.

Також РФ направила багатоцільові винищувачі Су-35С в Білорусь. Екіпажі візьмуть участь у "навчаннях", які пройдуть у лютому.

Крім того, в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну змінить світ.

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