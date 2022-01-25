У Держдепі вживуть заходів проти Білорусі, якщо її територію використають для нападу на Україну

США та їхні союзники пообіцяли вжити заходів проти Білорусі. Це трапиться, якщо її територія буде використана для нападу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі. "Навчання", як очікується, триватимуть з 10 по 20 лютого.

Також РФ направила багатоцільові винищувачі Су-35С в Білорусь. Екіпажі візьмуть участь у "навчаннях", які пройдуть у лютому.

Крім того, в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.