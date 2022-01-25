Вторгнення Росії в Україну змінить світ, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що світ зміниться в разі нападу Росії на Україну. Він додав, що це вторгнення стане найбільшим з часів Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлін Коллінс.
"Це буде найбільше вторгнення з часів Другої світової війни", - сказав Байден про напад Росії на Україну.
За словами американського лідера, у разі російського вторгнення в Україну світ зміниться і будуть величезні наслідки для всієї світової спільноти.
Байден додав, що ніякі сили США або НАТО не увійдуть в Україну. При цьому він зазначив, невідомо, чи можливі стабільні і передбачувані відносини з Росією.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, які торкнуться особисто президента РФ Володимира Путіна.
Відзначити, США готують експортні обмеження щодо Росії.