Вторгнення Росії в Україну змінить світ, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що світ зміниться в разі нападу Росії на Україну. Він додав, що це вторгнення стане найбільшим з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлін Коллінс .

"Це буде найбільше вторгнення з часів Другої світової війни", - сказав Байден про напад Росії на Україну.

За словами американського лідера, у разі російського вторгнення в Україну світ зміниться і будуть величезні наслідки для всієї світової спільноти.

Байден додав, що ніякі сили США або НАТО не увійдуть в Україну. При цьому він зазначив, невідомо, чи можливі стабільні і передбачувані відносини з Росією.