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Вторгнення Росії в Україну змінить світ, - Байден

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Вашингтон, Вівторок 25 січня 2022 21:51
Вторгнення Росії в Україну змінить світ, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявив, що світ зміниться в разі нападу Росії на Україну. Він додав, що це вторгнення стане найбільшим з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлін Коллінс.

"Це буде найбільше вторгнення з часів Другої світової війни", - сказав Байден про напад Росії на Україну.

За словами американського лідера, у разі російського вторгнення в Україну світ зміниться і будуть величезні наслідки для всієї світової спільноти.

Байден додав, що ніякі сили США або НАТО не увійдуть в Україну. При цьому він зазначив, невідомо, чи можливі стабільні і передбачувані відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, які торкнуться особисто президента РФ Володимира Путіна.

Відзначити, США готують експортні обмеження щодо Росії.

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