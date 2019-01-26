У Держдепі назвали ім'я спецпредставника по Венесуелі

Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)

Призначили спецпредставником Еліота Абрамса

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про призначення спецпредставником в Держдепі за дії США по Венесуелі екс-дипломата Еліота Абрамса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний мікроблог Twitter Держдепартаменту США.

Як повідомляється, спецпредставником обраний екс-дипломат Елліот Абрамс. В кінцевому підсумку Абрамс повинен буде допомогти відновити демократію в країні.

"Елліотт стане важливим діячем нашої місії, щоб допомогти венесуельському народу повністю відновити демократію та процвітання у своїй країні", - заявив Помпео.

Абрамс, за його словами, буде супроводжувати його на засіданні Ради безпеки ООН в суботу, 26 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.

Раніше США запросили засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі, яке може пройти 26 січня.

Напередодні міністр оборони Венесуели Володимир Падріні заявив, що опозиція намагається здійснити державний переворот і узурпувати владу в країні.