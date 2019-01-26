У Держдепі назвали ім'я спецпредставника по Венесуелі

Призначили спецпредставником Еліота Абрамса
Держсекретар США Майк Помпео оголосив про призначення спецпредставником в Держдепі за дії США по Венесуелі екс-дипломата Еліота Абрамса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний мікроблог Twitter Держдепартаменту США.
Як повідомляється, спецпредставником обраний екс-дипломат Елліот Абрамс. В кінцевому підсумку Абрамс повинен буде допомогти відновити демократію в країні.
"Елліотт стане важливим діячем нашої місії, щоб допомогти венесуельському народу повністю відновити демократію та процвітання у своїй країні", - заявив Помпео.
Абрамс, за його словами, буде супроводжувати його на засіданні Ради безпеки ООН в суботу, 26 січня.
Live now! @SecPompeo delivers remarks on #Venezuela to the media. #EstamosUnidosVE https://t.co/pvdHMI4ZEU— Department of State (@StateDept) January 25, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.
Раніше США запросили засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі, яке може пройти 26 січня.
Напередодні міністр оборони Венесуели Володимир Падріні заявив, що опозиція намагається здійснити державний переворот і узурпувати владу в країні.