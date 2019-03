У Держдепартаменті США вшанували пам'ять Гандзюк

Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над поліпшенням життя дітей, переміщених під час війни. https://www.facebook.com/usdos/videos/611272502646321/ Ось думки посла США Марі Йованович про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни. Today our colleagues in Washington honored the memory of Kateryna Handziuk at an International Women of Courage ceremony. Katya set a powerful example by standing up against corruption and working to improve the lives of children displaced by war. https://www.facebook.com/usdos/videos/611272502646321/ Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about Kateryna Handziuk’s valuable contributions to her city and country.