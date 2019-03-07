У Держдепартаменті США вшанували пам'ять Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Пам'ять українки вшанували під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу

У Держдепартаменті США сьогдні, 7 лютого, вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні.

Зазначається, що американські дипломати відзначили роль Гандзюк у боротьбі з корупцією в Україні, а також у роботі з дітьми, які виїхали з Донбасу під час війни.

"Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над поліпшенням життя дітей, переміщених під час війни", - йдеться в повідомленні.

Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що Гандзюк віддала своє життя заради демократичної України.

"Катя подала гідний приклад усім українцям. Її спадок та надзвичайно важлива справа продовжують жити", - сказала Йованович.

Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над поліпшенням життя дітей, переміщених під час війни. https://www.facebook.com/usdos/videos/611272502646321/ Ось думки посла США Марі Йованович про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни. Today our colleagues in Washington honored the memory of Kateryna Handziuk at an International Women of Courage ceremony. Katya set a powerful example by standing up against corruption and working to improve the lives of children displaced by war. https://www.facebook.com/usdos/videos/611272502646321/ Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about Kateryna Handziuk’s valuable contributions to her city and country. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Четвер, 7 березня 2019 р.

Зазначимо, у четвер, 7 березня, Державний секретар США Помпео провів у Держдепартаменті США щорічну церемонію нагородження 10 найсміливіших жінок зі всього світу міжнародною премією за відвагу (International Women of Courage Award, IWOC).

Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко прокоментував справу Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, і заявив, що ГПУ подаватиме апеляцію на рішення Шевченківського суду щодо запобіжного заходу.

РБК-Україна писало, що перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк в Херсоні спровокувало зіткнення і конфлікти між активістами.